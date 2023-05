Mama copiilor care s-au jucat pe un bloc din Floresti a fost amendata. Cei doi frati au iesit pe geamul din mansarda si s-au plimbat pe acoperisul in panta, riscand sa cada in orice moment.Politia a intervenit in acest caz si mama celor doi copii a fostr amendata. Femeia a spus ca era la serviciu si copiii au fost curiosi. "Cei de la Politie m-au intrebat unde imi sunt copiii. Le-am spus ca sunt ... citeste toata stirea