"Mama copiilor moarta in Apuseni nu a fost inmormantata in haine din carton, nici in cimitirul saracilor" - Drama in Muntii Apuseni

Mama care a murit la 3 zile de la nastere intr-un sat din Muntii Apuseni a fost inmormantata asa cum trebuie, desi era foarte amarata."Mama copilasilor a fost inmormantata astazi in cimitirul din Scarisoara.Dupa o viata in lipsuri si mizerie, a avut parte de o inmormantare decenta.Va multumim tuturor celor ce v-ati implicat. Nu stim cine va beneficia de ajutorul de inmormantare. De principiu acesta se acorda in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare. Poate va fi folosit pentru a face ... citeste toata stirea