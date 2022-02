Mama copilului din Cluj, agresat de profesorul de matematica cauta o alta scoala pentru baiat: "E foarte rusinos ce se intampla"

Mama baiatului din clasa a VI-a, agresat de profesorul de matematica la scoala "Horea, Closca si Crisan" din Turda a declarat la un post de televiziune ca intentioneaza sa-si mute baiatul de la aceasta scoala.Reamintim ca un incident revoltator a avut loc la o scoala din Turda, in cursul zilei de marti, 15 februarie. Mama unui elev de clasa a VI-a sustine ca fiul sau a fost batut cu pumnii si picioarele de catre profesorul sau de matematica."Domnul profesor si-a iesit din fire, l-a tras de pe ... citeste toata stirea