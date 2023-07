O femeie de 30 de ani si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a iesit de pe carosabil si s-a izbit de un cap de pod. Soferita, mama victimei, ar fi adormit la volan. Victima nu purta centura.La volanul masinii se afla chiar mama femeii. Se pare ca soferita de 58 de ani ar fi adormit la volan. In masina erau si doi copii minori, care acum au ramas fara mama.Copiii erau in scaune speciale, insa mama lor, din pacate, nu purta centura de ... citeste toata stirea