Ileana Berci, clujeanca cunoscuta sub pseudonimul "Ili - mama magaritelor", a cumparat in 2018 impreuna cu fratele ei 9 magarite si a deschis o ferma. Scopul a fost comercializarea laptelui de magarita. In prezent, in ferma sunt 177 de magarite, iar Ileana a venit la Imperiul Leilor pentru a cere o investitie de 200.000 de euro pentru 20% din companie."De ce am venit eu la voi? Vreau sa fac cel mai fain retreat de la Cluj, cu magarite. Adica, pe langa restaurant, sa avem si cazare si un centru ... citeste toata stirea