Mama si bona celor trei copii din Hunedoara disparuti sunt audiate de politisti. Tatal acestora, omul de afaceri clujean Adrian Martian, este plecat in strainatate, dar a promis ca se va intoarce pentru audieri. "Suntem bine", spun cei trei copii, intr-un

Un videoclip in care apar cei trei copii ai omului de afaceri clujean Adrian Martian, dati disparuti ieri in judetul Hunedoara, a fost publicat azi pe o retea sociala de o ziarista locala. In imagini, baiatul fostului patron al clubului de fotbal UTA afirma: "Suntem bine, oamenii ne-au tratat bine".Ziarista Natalia Bumbac, care a postat imaginile pe YouTube, afirma ca a primit inregistrarea pe whatsapp, de la o sursa, iar numarul de telefon de pe care a fost transmisa filmarea are prefixul ... citește toată știrea