O mama din Ucraina si cei doi copii ai ei, de 9 si 14 ani, au ajuns ieri la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc la Catcau. De vina pentru producerea accidentului a fost soferul unui BMW din Satu Mare, care a intors in mijlocul soselei, fara sa se asigure, arata dejeanul.ro.Conform politistilor, la data de 25 august, in jurul orei 14.55, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe DN1C, ... citeste toata stirea