Mama unui copil, amendata pentru ca l-a lasat nesupravegheat! Politia l-a gasit descult si agitat, intr-o parcare - VIDEO

Politistii au gasit un copil pe strada Hasdatii din municipiul Gherla, in fata unui centru comercial. Copilul de 12 ani era singur si manifesta o stare de agitatie.Un localnic a povestit ca a vazut baiatul umbland pe mijlocul drumului, printre masini, descult si speriat. "A intrat la un magazin, am incercat sa vorbesc cu el, sa vad ce s-a intamplat, dar nu te puteai intelege cu el. Asa ca am cerut ajutor".La fata locului s-a deplasat si un echipaj medical, care l-a preluat pe minor. ... citeste toata stirea