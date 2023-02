Mama unuia dintre elevii care a urinat pe fata unui coleg, catre cei care o critica: "Dupa cum va este sufletul, asa sa va ajute D-zeu!!"

Mama unui dintre elevii din Huedin, care au urinat pe fata unui coleg intr-o vacanta de la Viena si au filmat toata scena, ii critica pe cei care o judeca pe ea si pe fiul ei.Cazul s-a petrecut in toamna anului 2022, dar numai acum s-a aflat, socand micuta comunitate din Huedin. Elevii de 14 - 15 ani erau in vacanta cu profesorii la Viena si dormeau cate patru in camera. Din cele spuse zilele trecute la o televiziune centrala de mama elevului umilit , trei elevi l-au imobilizat pe fiul ei si ... citeste toata stirea