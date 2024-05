Mamica, jefuita intr-un parc din Cluj-Napoca: ,,Se pun strategic pe banci si fileaza carucioare nesupravegheate"

O mamica sustine ca i-a fost furata geaca chiar din carucior in timp ce se afla cu copilul la joaca in parc.Totul a avut loc ieri 23 mai in parcul Stadion, in apropiere de Cluj Arena. Femeia a ramas fara geaca in buzunarul careia avea si cheia de la masina si sustine ca de vina ar fi cel mai probabil un grup de adolescenti care ar ,,fila carucioarele nesupravegheate''.,,Va rog sa puneti camere de supraveghere in parcul de copii de langa Cluj Arena. Azi mi-a fost furata geaca din caruciorul ... citește toată știrea