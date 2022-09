Managementul deseurilor in Cluj Napoca, Huedin si in alte 43 de localitati din Cluj va fi asigurat de Supercom, dupa o decizie definitiva a instantei. Anuntul vine de la compania de salubrizare, azi.Astfel, Supercom a anuntat, in urma pronuntarii definitive asupra contestatiilor, castigarea contractului care prevede managementul integrat al deseurilor inclusiv in municipiul Cluj - Napoca, orasul Huedin si alte 43 de localitati din judet. Compania a precizat ca a investit peste 25 de milioane ... citeste toata stirea