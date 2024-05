Managerul Institutului Inimii explica de ce actorul Florin Piersic a fost transferat la Bucuresti. Detalii despre starea sa de sanatate

Starea de sanatate a actorului Florin Piersic, transferat marti din Cluj la Bucuresti, cu avionul, este stabila, sustin medicii care l-au tratat in ultimele saptamani in Cluj.Internat in spital inainte de Pasti, actorul se lupta cu o infectie care s-a extins in organism. Initial, Florin Piersic s-a operat la Spitalul Militar din Cluj, iar apoi a fost transferat la Institutul Inimii, de unde a fost transferat marti la Bucuresti , la spitalul Matei Bals.Forin Piersic are o proteza la picior, ... citește toată știrea