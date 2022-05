Mandria municipiului Campia Turzii, Horatiu Bogdan Dudas, a castigat locul trei MONDIAL la popice

Performanta dupa performanta in dreptul celui mai bine cotat jucator de popice din Romania. Horatiu Bogdan Dudas este cu siguranta un ambasador al Romaniei si in acelasi timp al municipiului Campia Turzii. Ceea ce parca ii lipsea lui Dudas a venit: o medalie la Campionatul Mondial de Popice desfasurat in Estonia. Sportivul ghirisan, legitimat la CFR Cluj a reusit o performanta unica in viata si a luat medalia de bronz la mondialul din Estonia.Dovada vie ca ... citeste toata stirea