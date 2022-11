Manelistul Culita Sterp, care a provocat un accident in centrul Clujului dupa ce a intrat intr-o intersectie pe culoarea rosie a semaforului izbindu-si masina de o alta, ar fi fost drogat, nu doar beat.A fost confirmata prezenta substantelor psihoactive in sangele lui Sterp, nu doar a alcoolului, astfel ca procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria cluj-napoca au extins cercetarile in dosarul penal pe care i l-au deschis, cu un nou cap de acuzare - infractiunea de conducere a unui ... citeste toata stirea