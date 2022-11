Manelistul Culita Sterp, la iesirea din sala de judecata: "Nevasta-ta mai intreaba de mine?". Nu mai pretinde ca e "mielusel"?!

Cantaretul Culita Sterp s-a prezentat, astazi, in fata instantei de judecata, acolo unde s-a judecat contestatia procurorilor la decizia de punere in libertate a manelistului. Desi anterior, Culita publicase un video pe TikTok in care si-a cerut scuze pentru greselile facute si pretindea ca regreta, astazi a avut insa o alta abordare. Iesind din sala de judecata, Culita Sterp a refuzat sa raspunda intrebarilor puse de jurnalisti si, mai mult, l-a umilit pe unul dintre reporteri.Retinut pentru ... citeste toata stirea