Manelistul Culita Sterp scapa de controlul judiciar in procesul in care e acuzat ca a condus o masina beat si drogat prin centrul Clujului.Judecatoria Cluj-Napoca a decis in urma cu cateva zile sa revoce masura controlului judiciar sub care Sterp se afla inca din 18 noiembrie anul trecut. Sterp a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si parasirea locului accidentului. Decizia a putut fi atacata in 48 ... citeste toata stirea