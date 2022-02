Manifest de REVOLTA al unui chirias satul de preturi nesimtite din Cluj: Noi platim si vrem respect!

O tanara care cauta o chirie in Cluj-Napoca s-a saturat de preturile uriase si le-a lasat un mesaj de la obraz la obraz celor care cer tarife nesimtite."Exista cineva in Cluj Napoca care sa inchirieze la pret decent, pentru oameni normali care lucreaza in Cluj, dar nu au salarii de mii de euro si nu au de unde sa ofere doar cand se muta in chirie aprox 700Euro plus comisioane, garantii si altele....Deci un apartament cu 2 camere decomandate , chiar si nemobilat ca avem mobilier cat cuprinde, ... citeste toata stirea