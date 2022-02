Manifestatie de solidaritate la CLUJ pentru oprirea agresiunii asupra Ucrainei. Hai sa aratam solidaritate din partea Clujului!

O organizatie non-guvernamentala din Cluj-Napoca a anuntat ca organizeaza astazi, 25 februarie, o manifestatie de solidaritate cu Ucraina. Oamenii sunt chemati la o miscare civica pasnica, in Piata Unirii."Alatura-te Institutului Roman pentru Pace in aceasta seara la ora 18:00, in Piata Unirii ca semn de solidaritate pentru incetarea agresiunii asupra Ucrainei! O miscare civica transnationala impotriva agresiunii asupra unui stat suveran este una dintre obligatiile tuturor in fata ... citeste toata stirea