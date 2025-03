Manifestatie pro-europeana la Cluj, organizata de studenti. Cand va avea loc

Asociatia "Studentii Pentru Democratie" din Cluj-Napoca organizeaza o manifestatie pro-europeana pe 16 martie, pentru a promova valorile UE. Evenimentul va tine doua ore, de la 18:00 la 20:00, in Piata Alexandru Ioan Cuza.Organizatorii cheama in special tinerii la manifestatie: "Europa este viitorul nostru! Haideti sa fim impreuna, sa aratam ca tinerii din Cluj sunt implicati, ca ne pasa si ca nu vom ramane tacuti in fata celor care ne vor dezbina!" transmite asociatia.De ... citește toată știrea