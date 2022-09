"Manipulare". Clujeanul Vasile Dincu, ministrul Apararii, raspunde acuzatiei Rusiei despre implicarea militara a Romaniei in conflictul din Ucraina

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a raspuns vineri acuzatiei Rusiei cum ca Romania ar trimite armament Ucrainei. "Face parte din razboiul de manipulare si propaganda al Rusiei", a declarat Dincu.Intrebat, vineri, in cadrul forumului Black Sea and Balkans Security, cum vede insistentele Rusiei in ceea ce priveste acuzatiile pe care le aduce Romaniei ca ar furniza armament ucrainenilor, ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca totul face parte din "razboiul hibrid" pe care il duce Rusia cu ... citeste toata stirea