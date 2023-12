O serie de manuscrise medievale au fost descoperite in turnul secret al Bisericii Sf. Mihail, in timpul lucrarilor de restaurare. Un volum a ramas la Cluj si a fost studiat de profesorul Adrian Papahagi."Ne bucuram de o descoperire codicologica importanta: un manuscris medieval nestudiat pana acum iese la lumina la Cluj, iar el e legat de un manuscris aflat in colectiile Bibliotecii Batthyaneum.Necunoscut comunitatii savante, manuscrisul a fost descoperit recent de arhivista Bisericii ... citeste toata stirea