MApN anunta noi incercari de dezinformare, in special pe TikTok. Imaginile devenite virale

MApN semnaleaza noi incercari de dezinformare, in mediul online, in special pe TikTok, prin care diferite inregistrari ale unor deplasari de tehnica militara, realizate in zile anterioare, cu ocazie paradei de 1 Decembrie, sunt prezentate in mod fals ca fiind realizate sambata."Semnalam noi incercari de dezinformare, in mediul online, in special pe platforma TikTok, prin care diferite inregistrari ale unor deplasari de tehnica militara, realizate in zile anterioare, sunt prezentate in mod ... citește toată știrea