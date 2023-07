Un sofer reclama ca marcajele rutiere de pe strada Uzinei Electrice au fost trasate neconform, iar cei care trec pe acolo trebuie sa o ia pe interzis."Oare cine a facut marcajele de pe Uzinei electrice era beat? Nu am vazut in viata mea atat de multi soferi sa fie obligati sa mearga pe interzis", a scris soferul intr-o postare pe retelele de socializare.In comentarii, alti soferi ii dau dreptate si confirma ca au fost si ei incurcati de marcaje"Azi dimineata am si eu sa fiu confuza acolo", ... citeste toata stirea