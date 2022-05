Marcel Bolos: Pana la finalul lunii, Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, pana la finalul lunii mai, Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro, anunta News.ro.Bolos a declarat, duminica, la Digi24, ca luni vor fi transmise Comisiei Europene documentele necesare pentru cei 3 miliarde de euro."Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii mai. Avem o serie de conditionalitati ... citeste toata stirea