Marcel Bolos si Sebastian Burduja, noii ministri propusi de premierul Nicolae Ciuca la Investitii si Proiecte Europene, respectiv la Cercetare, Inovare si Digitalizare

Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis propunerile pentru Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii. Pentru primul portofoliu este propus Marcel Bolos si pentru cel de-al doilea Sebastian Burduja, arata Guvernul.Marcel Bolos, ministru al Cercetarii si Digitalizarii, a preluat interimatul in fruntea Ministerului Fondurilor Europene, dupa demisia din functie a lui Dan Vilceanu. Bolos a mai fost in 2020, in ... citeste toata stirea