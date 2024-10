Marcel Ciolacu a fost intrebat, de o studenta din Cluj, pe cine ar numi prim-ministru daca va fi ales presedinte: ,,Asa este cel mai corect"

Intrebat pe cine va desemna prim-ministru daca va iesi presedinte, de catre o studenta din Cluj, in cadrul unei emisiuni electorale la Antena 3 CNN, Marcel Ciolacu a spus ca acesta nu va fi un social-democrat, dar nici membru AUR.O eventuala alianta subterana dintre PSD si AUR a fost dezmintita, miercuri seara, de presedintele social-democratilor, in direct, la Antena 3. Marcel Ciolacu nu a dat curs invitatiei de a semna un document in direct, insa a promis ca decizia va fi consemnata, in ... citește toată știrea