Marcel Ciolacu a publicat pe TikTok, in ziua de Craciun, presupuse facturi pentru jeturile private Nordis VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a publicat, in ziua de Craciun, un videoclip pe TikTok cu presupuse facturi pentru zborurile cu jeturi private pe care le-a efectuat cu una din companiile din grupul Nordis, asa cum G4Media a aratat in exclusivitate intr-o serie de investigatii din 2024.BoardingPass sesizeaza inadvertente intre facturile publicate de Ciolacu si jeturile Nordis: "Putin probabil ca aceste facturi sa fi fost emise in anul 2022, cand au avut loc zborurile cu avionul privat"Imaginile sunt ... citește toată știrea