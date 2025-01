Marcel Ciolacu a vorbit despre cresterea TVA-ului in Romania: ,,Excludem odata pentru totdeauna o crestere. Vom veni cu alte masuri"

Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat in decursul zilei de astazi ca "excludem odata pentru totdeauna o crestere a TVA". Politicianul a mai spus ca o crestere a cotei de TVA cu un punct procentual aduce si o crestere a inflatiei cu 0,5 procentuale.,,Noi avem o reforma fiscala de implementat pe care si-a asumat-o Romania, (...) ea a fost asumata in PNRR in cererea de plata numarul patru. Si pe aceasta reforma fiscala normal ca s-au facut analize si de catre Comisie, si de catre ... citește toată știrea