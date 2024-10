Marcel Ciolacu, despre sansele ca Romania sa intre cu frontiera terestra in Spatiul Schengen in acest an: ,,O certitudine de 99,9%"

Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a declarat ca intrarea cu frontiera terestra a Romaniei in Spatiul Schengen in acest an este aproape sigura. Politicianu a declarat ca in procent de ,,99,9%" situatia este rezolvata, mentionand si ca si-ar dori ca in guvernul care se va forma in Austria sa faca parte social-democratii austrieci, potrivit Agerpres.El a raspuns astfel, intrebat daca are noutati despre intrarea terestra in Spatiul Schengen a Romaniei.,,Dupa cum bine stiti, s-au terminat ... citește toată știrea