Marcel Ciolacu, dupa pierderea banilor din PNRR pentru metroul Clujului: "Asta ar fi trebuit anticipata de domnul primar"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Cluj ca are un motiv de ingrijorare in ceea ce priveste finantarea metroului, dar a adaugat ca a inceput un dialog pentru a gasi o solutie in acest sens. De asemenea, Ciolacu a punctat ca Boc ar fi trebuit sa prevada anumite lucruri, dar "nu avem informatia cand ne dorim".Economedia a scris anterior ca Comisia Europeana va retrage finantarea de 300 de milioane de euro pentru metroul din Cluj-Napoca si ca certificatele verzi ar putea fi sursa alternativa. ... citește toată știrea