Marcel Ciolacu i-a pus gand rau lui Victor Ponta. Premierul Romaniei, mesaj ferm: "Trebuie sa demisioneze"

Marcel Ciolacu i-a transmis un mesaj ferm lui Victor Ponta, dupa ce acesta si-a declarat intentia de a candida pentru Cotroceni, in cazul in care ar exista un "plan real pentru tara", care sa-l nominalizeze pentru aceasta functie.Premierul Romaniei a spus ca va trebui sa demisioneze, in cazul in care va candida pentru Cotroceni."Daca Victor Ponta candideaza atunci trebuie sa demisioneze din PSD sau va fi exclus, pentru ca nu va fi candidatul partidului", a spus ... citește toată știrea