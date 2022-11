Marcel Ciolacu ii "linisteste" pe romani: Romania "ar trebui" sa fie acceptata in spatiul Schengen peste o luna

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 9 noiembrie, ca peste o luna Romania "ar trebui" sa fie acceptata in spatiul Schengen, potrivit Agerpres."Este total incorect, nu cred ca isi permite, indiferent ce stat european, in acest moment, sa refuze acest drept Romaniei, si nu neaparat statului roman, cat romanilor. Peste o luna Romania va fi acceptata in spatiul Schengen", a incercat Ciolacu sa ii "asigure" pe romani intr-o emisiune televizata B1TV.El a adaugat ca, probabil, sunt ... citeste toata stirea