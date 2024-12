Marcel Ciolacu s-a decis: o sustine pe Elena Lasconi in turul al doilea al alegerilor prezidentiale

In aceasta seara, dupa intalnirea cu liderii partidelor pro-europene si declasificarea documentelor din sedinta CSAT, liderul PSD si-a declarat sprijinul pentru Elena Lasconi."Am luat act de declasificarea documentelor CSAT care arata ca in campania electorala a domnului Calin Georgescu au fost folosite finantari externe nedeclarate de catre acesta si ca exista tipare de lucru ce arata implicarea unor actori statali!Nu am putut sa vorbesc public despre aceste documente pentru ca am respectat ... citește toată știrea