"Marele investitor" cu care se lauda Tise e de fapt chiriasul unui mic spatiu de 71 mp in incubatorul din Tetarom / Au apus vremurile in care companii de prestigiu concesionau sute de hectare pentru a construi fabrici la Cluj

Liderul Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, continua seria campaniilor de imagine mincinoase, laudandu-se cu "mari investitori" atrasi in parcurile industriale Tetarom, desi de la Bosch incoace (adica de prin 2012) nicio alta companie prestigioasa n-a mai incheiat contracte de concesiune pentru a dezvolta vreo afacere in parcurile industriale din patrimoniul administratiei judetene.Tise este cel care promitea deschiderea celui de-al patrulea si chiar al cincilea parc industrial in Feleacu ... citeste toata stirea