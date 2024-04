"Marele jaf al tramvaiului", un film sarbesc cu contributie romaneasca, ajunge de vineri pe marile ecrane din Romania, in Cluj e programat in doua cinematografe centrale.Lungmetrajul "Marele jaf al tramvaiului / The Great Tram Robbery", semnat de regizorul sarb Slobodan Sijan, productie cu participare romaneasca, are premiera in cinematografele din Romania maine. De vineri, filmul va rula la Bucuresti in Cinema Muzeul Esaranului, Cinema Europa, Cinema Union, in Bistrita la Centrul Cultural ... citește toată știrea