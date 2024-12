Marfa de zeci de mii de euro furata la Cluj, a fost gasita dupa perchezitii.In urma cu cateva zile politistii din Floresti si din Satu Mare au facut o perchezitie domiciliara in Satu Mare in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat, la locuinta unui barbat de 47 de ani, banuit de complicitate la comiterea faptelor, au fost identificate si ridicate bunurile sustrase, constand in mai multi saci cu haine in valoare de aproximativ 20.000 de euro. Barbatul a fost ... citește toată știrea