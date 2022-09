Marga prezent la TVR in reluari: Postul public nu isi poate permite promovarea unei astfel de personalitati controversate

Andrei Marga, fostul rector al Universitatii Babes-Bolyai, fost ministru de externe al Romaniei a facut niste declaratii halucinante in contextul razboiului din Ucraina. Marga este de parere ca Ucraina trebuie sa cedeze teritorii atat Rusiei, cat si Romaniei, Ungariei si Poloniei. Este un mesaj identic cu cel al lui Vladimir Putin ca sa justifice invadarea Ucrainei. Marga a facut aceste afirmatii la Alba Iulia, in cadrul unui eveniment in care si-a lansat cartea "Soarta democratiei". "Suntem ... citeste toata stirea