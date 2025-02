Maria Forna, numita oficial Prefect in Cluj

Guvernul a aprobat in sedinta de joi, 27 februarie, numirea in functia de prefect al Clujului a Mariei Forna, care in prezent este consilier judetean, ales pe listele PNL Cluj.Executivul a decis, tot in aceeasi sedinta, eliberarea din functia de prefect a Irinei Munteanu si ulterior, numirea Mariei Forna in aceasta functie.Irina Munteanu a fost prefect al Clujului din martie, 2022, fiind sustinuta tot de PNL. Inainte, Irina Munteanu a lucrat la Primaria Campia Turzii, in functia de director ... citește toată știrea