Marile proiecte rutiere: Romania are 451 km de autostrada si drum expres contractati pentru lucrari. Care e stadiul lucrarilor si care sunt marii constructori? (Analiza Pro Infrastructura)

In acest moment, Romania are 451 kilometri de autostrada si drum expres contractati pentru lucrari cu o valoare totala de aproape 5,9 miliarde euro, construiti de 11 antreprenori generali (asocieri), arata o analiza a asociatiei Pro Infrastructura, care face o radiografie a marilor proiecte rutiere."Avem 941,58 kilometri de autostrada si 39,85 km de drum expres in exploatare. Daca-i adaugam pe cei 13,17 km din A1 Sibiu-Boita care vor fi probabil inaugurati pana pe 20 decembrie, ne apropiem la ... citeste toata stirea