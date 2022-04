Marius Balo, profesorul din Cluj inchis timp de 8 ani in China, s-a intors acasa: "E cea mai fericita zi din viata mea

Marius Balo, profesorul clujean care a fost intemnitat timp de opt ani in China s-a intors in prima zi de Paste inapoi in Romania. Balo a ajuns, azi noapte, acasa, la Cluj-Napoca, unde a fost intampinat de unchiul sau, cel care l-a crescut de la varsta de 10 ani, si de avocat."N-am dormit de 3 zile, sunt asa...levitez. Insa si de emotie. E cea mai fericita zi din viata mea. Doar prin prizma faptului ca am visat atat de mult la acest moment. Il tot pregateam psihic. Zile si saptamani si luni. ... citeste toata stirea