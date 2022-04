Marius Balo, profesorul din Cluj inchis timp de 8 ani in China, se intoarce de Paste acasa

Marius Balo, profesorul clujean care a fost intemnitat timp de opt ani in China se intoarce in prima zi de Paste inapoi in Romania. Dupa eliberarea din inchisoare la data de 27 martie, clujeanul a fost blocat in Shanghai, dupa ce si cel de-al patrulea zbor spre caza i-a fost anulat.Marius Balo a fost eliberat in data de 27 martie 2022, dar nu a putut pleca deoarece zborurile i-au fost anulate din cauza lockdown-ului din orasul Shanghai. Din cauza situatiei COVID-19 din Shanghai, care se ... citeste toata stirea