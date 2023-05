O clujeanca a relatat situatiile absurde prin care a trecut la o sala de fitness din cartierul Manastur, Cluj. Femeia spune ca a fost batjocorita de angajatii salii de sport, care nu au ezitat sa faca glume sexiste, dar si sa o hartuiasca. Se pare ca Clujul mai are mult pana va ajunge la nivelul de educatie cu care se lauda marile orase europene, luand in vedere ca marlania e la ea acasa, la o banala sala de sport. Recent, am relatat si cazul unui barbat care a ramas fara adidasi, dupa ce a ... citeste toata stirea