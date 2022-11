Mars de protest impotriva scumpirii costului vietii, joia viitoare in centrul Clujului, il organizeaza mai multe ONG-uri.Marsul de protest are loc joia viitoare si incepe la ora 18 in fata cladirii Institutiei Prefectului. Marsul Nemultumirii de la Cluj va trece pe cateva strazi centrale ale orasului. "Ai si tu facturi care te revolta? Adu-le sa le aruncam impreuna la gunoi. Marsul se va opri la un moment dat pentru a le arunca intr-un tomberon", spun organizatorii. Acestia cer ca alariile si ... citeste toata stirea