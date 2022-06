Mars gay la Cluj, cu 300 de participanti: Vrem parteneriat civil si dreptul la mostenire in cuplu! Unii am fost batuti - VIDEO

Zeci de membri ai comunitatii LGBT din Cluj sau simpatizanti ai miscarii s-au adunat sambata, 11 iunie, in Piata Unirii, din Cluj-Napoca, la parada Pride 2022.Evenimentul este organizat de Asociatia Pride Cluj si grupul informal Queer Sisterhood Cluj."Am dorit sa fim vizibili, nu pentru a ne da in spectacol, ci pentru a da vizibilitate, care apoi sa influenteze drepturile de care avem nevoie pentru a supravietui in Romania.Recent am avut amenintari foarte serioase primite. Le-am luat in ... citeste toata stirea