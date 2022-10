Mars-protest si la Cluj pentru siguranta femeilor: "Lipsa de locuinte accesibile sustine violenta domestica" - mesaj de la protest

La Cluj, marsul s-a organizat pe traseul B-dul Eroilor si Piata Unirii si a avut loc in 23 octombrie. Actiuni similare s-au organizat in aceeasi zi si in Bucuresti, Brasov, Iasi, Timisoara, Giugiu, Valea Seaca (Bacu) sau Sibiu.Mesaje de pe pancartele de la Cluj:"Femeile din Romania nu sunt in siguranta nici acasa, nici la locul de munca, nici pe strada. Iesim in strada pentru a cere implicarea autoritatilor. Sistemul de protectie a supravietuitoarelor violentei este subfinantat, iar ... citeste toata stirea