Marsul Cluj Pride 2022 va avea loc in centrul Clujului. Organizatorii ii asteapta pe participanti in data de 11 iunie in Piata Unirii

Marsul Cluj Pride a fost aprobat pentru data de 11 iunie 2022, incepand cu ora 15:30, in Piata Unirii."Luand in considerare lucrarile ce urmeaza sa inceapa curand pe Bulevardul Eroilor si in Piata Avram Iancu, traseul Marsului Cluj Pride 2022 este: Piata Unirii, str. Regele Ferdinand, str. Geroge Baritiu, str. Emil Isac, PRIMARIA Cluj, str. Petru Maior, Casa Studentilor, str. Napoca, Piata Unirii", transmit organizatorii evenimentului."In ciuda insistentelor noastre, pentru mars vom avea la ... citeste toata stirea