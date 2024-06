Marsul Cluj Pride si Mitingul pentru Familie, organizate in aceeasi zi la Cluj-Napoca

Sambata, 15 iunie, in centrul Clujului vor fi organizate doua evenimente. Membrii si simpatizantii comunitatii LGBTQ+ sunt asteptati incepand cu ora 14 in Piata Unirii din Cluj-Napoca la Marsul Cluj Pride, iar de la ora 16 in Piata Avram Iancu, Asociatia Comunitatea Identitara Romania organizeaza Mitingul pentru Familie."E momentul sa ne pregatim sa umplem Clujul cu bucurie si culori pentru Cluj Pride 2024! Intre 10 si 16 iunie, va invitam sa va alaturati noua pentru a sarbatori diversitatea ... citește toată știrea