Marturia trista a unui IT-ist nevoit sa mearga la PSIHIATRU din cauza sefilor si a jobului stresant: "Nu mai pot dormi noaptea. M-a epuizat psihic"

Un IT-ist cu 12 ani de experienta in domeniu a ajuns in pragul burnout-ului (sindromul epuizarii profesionale) din cauza sefilor si a volumului excesiv de munca.Acesta povesteste ca, desi lucreaza la actualul angajator de numai doi ani, inca din prima zi a simtit presiunea imensa a jobului. In plus, a ajuns sa indeplineasca mai multe roluri simultan in cadrul companiei, fara limite clare si fara sprijin adecvat.Programatorul a relatat pe retelele de socializare ca intentioneaza sa isi caute ... citește toată știrea