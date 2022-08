Marturia unei actrite romance premiata la Festivalul de la Cannes: "Mi-a trecut prin minte sa ma calugaresc"

Cosmina Stratan, actrita premiata la Festivalul de la Cannes, se visa medic in copilarie, a cochetat cu jurnalismul, dar si-a gasit implinirea in film si in teatru. A existat insa un moment in viata ei cand apropierea de Dumnezeu a fost atat de puternica incat a luat in considerare viata monahala. Rolul Voichitei din filmul "Dupa dealuri" (2012) i-a adus Cosminei Stratan (37 de ani) premiul pentru interpretare feminina la marele festival de la Cannes, acolo unde se da ora exacta in ... citeste toata stirea