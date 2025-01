Masa rotunda despre hrana in timpul comunismului la Academia Romana, dupa un studiu la Cluj.Institutul National pentru Studiul Totalitarismului si Institutul de Istorie "George Baritiu" ale Academiei Romane organizeaza miercuri, 29 ianuarie, masa rotunda "Despre hrana in timpul comunismului: actiune politica, cunoastere medicala si experiente cotidiene". "In cadrul mesei rotunde vor fi analizate strategiile din timpul regimului comunist care au transformat 'hrana' in 'nutritie', aceasta din ... citește toată știrea